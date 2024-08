Samardzic vuole il Milan ma è una questione di costi e occasioni

Il Milan dopo aver già messo mano all'attacco e alla difesa, ora punta a rinforzare anche la zona di centrocampo, che visti i gravi problemi di equilibrio palesati nella scorsa stagione, ha bisogno di nuova linfa. I rossoneri sono alla ricerca soprattutto di un mediano difensivo con il nome di Youssouf Fofana favorito e quelli di Manu Koné e Johnny Cardoso come immediate alternative se non dovesse andare bene con il Monaco, che chiede ancora tanto per il francese.

C'è poi un jolly. Si tratta di Lazar Samardzic, centrocampista 22enne dell'Udinese che ha caratteristiche diverse rispetto ai tre profili citati in precedenza e che dunque potrebbe essere un'opportunità per migliorare la rosa qualora si verificassero le condizioni giuste, specialmente dal punto di vista dei costi. Di buono c'è che il serbo vuole venire al Milan e questo potrebbe facilitare la trattativa sia con l'Udinese che con il padre-agente: il club friulano chiede almeno 25 milioni, i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 20. Se queste condizioni venissero rispettate, da via Aldo Rossi partirebbe l'offerta. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.