Sampdoria, idea Suso: chieste informazioni per lo spagnolo

Tra i giocatori maggiormente deludenti in questo inizio di stagione Suso, esterno spagnolo, è lo specchio della complicata annata rossonera. Il giocatore non è incedibile per la società di via Aldo Rossi e in questo senso sono arrivate le prime richieste di informazioni. Tra le squadre interessate, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la Sampdoria che avrebbe sondato la disponibilità per l'affare. La trattativa, tuttavia, sembrerebbe complicata in quanto indirizzata, per volere dei blucerchiati, più su un prestito che una cessione.