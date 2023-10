Scaroni sul ritorno di Ibra: "La nostra porta per lui è aperta. Aspettiamo la sua decisione"

vedi letture

Su possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, Paolo Scaroni ha risposto così durante il media brief: “Da Gerry Cardinale a me fino a Giorgio Furlani lo consideriamo un amico. C’è bisogno che Ibra decida cosa vuole fare da grande. Da noi c’è sempre una porta aperta. Adesso deve fare una scelta ragionata, sia professionale sia logistica su dove vorrà vivere. Se ci sarà uno spazio per il Milan, noi saremo molto contenti di approfondire. Aspettiamo lui”.