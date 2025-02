Scatto Milan per De Cuyper: il Club Bruges chiede 25 milioni

Il Milan starebbe già cominciando a programmare la prossima estate di calciomercato per evitare di commettere gli stessi errori di un anno fa, motivo per il quale starebbe cercando di mettere la freccia nella corsa al giovane esterno del Club Bruges Maxim De Cuyper.

Classe 2000, il belga quest'anno si è messo in mostra a San Siro proprio contro il Diavolo in Champions League, prendendosi poi la scena anche contro Juventus e soprattutto Atalanta. Dalle parti di via Aldo Rossi ritengono che De Cuyper possa essere il sostituto ideale e naturale di Theo Hernandez, che con ogni probabilità saluterà il Milan al termine di questa stagione dopo 6 anni.

Il Diavolo non sarebbe però l'unico club sulle tracce del belga, dato che anche West Ham ed Arsenal potrebbero farci un pensierino. Scrive dunque Tuttosport che per la gioia del Club Bruges in estate è in programma un’asta internazionale al rialzo per il laterale classe 2000. Intanto la dirigenza nerazzurra ha già fissato il prezzo per il proprio gioiello: per strappare De Cuyper alla formazione allenata da Nicky Hayden servono, infatti, 25 milioni di euro.