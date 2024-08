Scuffet si allontana: portiere e Cagliari poco convinti

L'inaspettato infortuni di Marco Sportiello che il secondo portiere rossonero ha patito fortuitamente in albergo negli Stati Uniti, ha portato il Milan a sondare possibili nuovi colpi anche per il secondo portiere dietro a Mike Maignan. L'ex Atalanta infatti dovrà stare fermo almeno 2 o 3 mesi e Fonseca vuole stare tranquillo con un vice all'altezza del francese, specialmente considerando che il numero 16 è storicamente incline ad assenze frequenti per stop fisici.

E così il Milan aveva pensato a Simone Scuffet, operazione lampo, per sostituire Sportiello. L'idea dei rossoneri era quella di prendere in prestito il portiere, garantendogli anche un leggero aumento dell'ingaggio. Niente da fare secondo il Corriere dello Sport: nè il Cagliari nè lo stesso portiere sono convinti dall'offerta. Specialmente il giocatore non vuole lasciare un posto da titolare per uno in cui farebbe il secondo. E così il Milan ringrazia di aver trovato la gemma Lorenzo Torriani che, dopo un precampionato sulla cresta dell'onda, può davvero essere il vice Maignan fino a novembre o giù di lì.