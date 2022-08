Se Diallo non dovesse concretizzarsi, Pioli si affiderà a Matteo Gabbia

MilanNews.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan è alla ricerca anche di un difensore centrale che possa completare il reparto con la coppia Kalulu-Tomori e Simon Kjaer. Abdou Diallo del Psg è il più accreditato a ricoprire questo ruolo ma ancora non si è trovato l'accordo con i parigini sulla formula. Se l'affare non dovesse concretizzarsi Pioli farebbe affidamento su Matteo Gabbia che ha disputato comunque un ottimo precampionato e non partirebbe alla volta della Sampdoria in prestito.