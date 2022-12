Se Lazetic parte in prestito, il Milan vuole tenerlo d'occhio da vicino

MilanNews.it

I rumours di una possibile partenza di Marko Lazetic nel mercato di gennaio circolano sempre più insistenti. Secondo il QS di questa mattina sarebbero diversi i club che si muoverebbero per prendere in prestito dal Milan il classe 2003. Reggina, Cagliari, Samp e Cremonese ma anche alcuni club di Eredivisie in Olanda. Il Milan comunque, che ascolterà la volontà del giocatore per quanto possibile, se dovesse lasciarlo partire in prestito preferirebbe avere un prestito "vicino a casa" in modo da poterlo monitorare con più facilità e nel campionato italiano.