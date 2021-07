Secolo XIX - Sampdoria, Ferrero vuole 30 milioni per Damsgaard: Milan e club di Premier alla finestra

Tra i giocatori accostati con insistenza negli ultimi giorni al Milan figura anche il giovane talento danese Damsgaard. Il classe 2001, dopo l'Europeo in cui è stato assoluto protagonista, ha raccolto molti estimatori sia in Serie a che in Premier League e in Bundesliga. Secondo quanto riporta 'Il Secolo XIX', l'offerta che potrebbe convincere Ferrero alla cessione è una cifra che si aggira tra i 28 e i 30 milioni di euro.