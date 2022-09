Sesko, gol da impazzire. Il Milan ha provato a prenderlo: a luglio incontro con l'agente

MilanNews.it

Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 in forza al Red Bull Salisburgo, ha segnato un gol pazzesco ieri con la sua Slovenia: lancio dal centrocampo e sinistro al volo all'incrocio del palo opposto, a ricordare il famoso gol di Totti contro la Sampdoria a Marassi e i tanti gol al volo segnati da Marco Van Basten.

Il Milan aveva adocchiato il 19enne da tempo, avendo anche alcuni incontri con il suo entourage in estate; a confermarlo, il 2 luglio scorso, anche lo stesso agente del calciatore Elvis Basanovic: "Ho parlato con Paolo Maldini di tante cose. Ovviamente è venuto fuori anche il nome Benjamin Sesko. Nei prossimi cinque-sei anni, Sesko sarà uno dei migliori attaccanti d'Europa. Attualmente ha tutto ciò di cui ha bisogno per il suo sviluppo a Salisburgo". Durante l'ultima sessione di calciomercato, però, Sesko si è trasferito al Lipsia (altro club della Red Bull) per 24 milioni di euro, rimanendo in prestito per un anno in Austria; ha, infatti, affrontato il Milan nella prima giornata di Champions League e lo risfiderà al ritorno a San Siro.