Sfumano le piste Adarabioyo e Kelly per la difesa: entrambi restano in Premier League

Oltre all'attaccante, che rimane la priorità assoluta, il Milan nel prossimo calciomercato farà anche un difensore. La lista dei nomi seguiti dalla dirigenza rossonera si è però ristretta dal momento in cui che due dei profili visionati si sarebbero accasati altrove.

Tosin Adarabioyo e Lloyd Kelly proseguiranno infatti le rispettive carriere in Premier League. Il primo, svincolatosi dal Fulham, è passato a parametro zero al Chelsea, mentre il secondo dovrebbe salutare il Bournemouth nei prossimi giorni per firmare un contratto triennale fino al 2028 con il Newcastle.