Simeone su Correa: "Situazione complicata, deciderà il club"

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato così di una possibile cessione di Angel Correa: "Il mercato aperto è scomodo per tutti. Correa? Situazione complicata. Sapevo già che non avrebbe giocato le prime due giornate, ma si è sempre allenamento in modo fantastico. Ora deve decidere il club in base a ciò che è meglio per tutti. Chi voglio? Io voglio tutti, compreso Correa. Di Rodrigo non parlo, non è un mio giocatore".