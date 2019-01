Sky - Addio Antonio Donnarumma frenato dal Milan per l'infortunio di Reina

Gianluca di Marzio, durante Calciomercato - L'originale in onda su Sky Sport, ha svelato un retroscena sulla mancata partenza di Antonio Donnarumma: "Antonio Donnarumma oggi doveva fare le visite per l’Olympiakos ma è stato fermato prima della partenza perché Reina ha avuto un piccolo infortunio, quindici o venti giorni di stop. Il Milan non ha dato ancora l’ok per la sua partenza. Vedremo se entro il 31 il Milan autorizzerà la partenza di Antonio Donnarumma".