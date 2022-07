Sky - Castillejo al Valencia: lo spagnolo rescinderà il contratto con il Milan (senza buonuscita)

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano nuovi dettagli da Sky in merito all'addio al Milan di Samu Castillejo: l'attaccante spagnolo, arrivato in rossonero nell'estate del 2018, rescinderà il suo contratto con il club di via Aldo Rossi (senza buonuscita) e si trasferirà al Valencia dove in panchina ritroverà Rino Gattuso, suo ex allenatore al Milan.