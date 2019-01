Sky - Contatti Sarri-Higuaín in serata: il tecnico ha rassicurato l'argentino, presto sarà al Chelsea

In collegamento da Stamford Bridge per 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, Massimo Nebuloni ha fornito novità sulla cessione di Higuaín. In serata, rivela il collega, ci sono stati dei contatti fra Maurizio Sarri ed il bomber 31enne: il tecnico del Chelsea avrebbe rassicurato l'argentino sulla buona riuscita dell'operazione, chiedendogli solo di pazientare qualche giorno.