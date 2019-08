Sky - Correa vuole il Milan ma non arriverà alla rottura con l'Atleti

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Agustin Jimenez, agente di Angel Correa, è ancora a Madrid. Al momento sotto ai 50 milioni di euro l'Atletico Madrid non ha intenzione di scendere, mentre il Milan non arriva oltre i 38 milioni di euro più bonus come offerta. La trattativa, però, resta in una fase di stallo. L'argentino vuole vestire il rossonero, ma non arriverà alla rottura con i colchoneros.