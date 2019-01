Sky - Di Marzio: "Deulofeu, l'offerta del Milan ancora non c'è stata. Tempo fino a domani, ecco perché"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport Calciomercato, ha parlato così dell’interesse del Milan per Deulofeu: “Lui tornerebbe a Milano subito ma non può decidere da solo il suo destino. Il Watford non ha dato aperture al prestito e vuole 25 milioni di euro più bonus. Se il Milan entro domani non si presenta con questa offerta concreta, Deulofeu rimane lì perché il Watford dovrebbe trovare un sostituto e l’offerta ancora non è arrivata, e i rossoneri continuano a muoversi cercando profili alternativi”