Sky - Di Marzio: "Lo Strasburgo non scende da 20 milioni, c'è ancora distanza per Simakan"

Durante il programma "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa del Milan con lo Strasburgo per il difensore centrale Mohamed Simakan: "C'è l'ok de giocatore, ma si continua a trattare. Il Milan ha offerto 15 milioni più bonus, ma lo Strasburgo ne vuole 20. C'è anche il Lipsia, che lo vorrebbe per giugno come rimpiazzo di Upamecano. Lo Strasburgo non vuole scendere".