Sky - Diavolo al lavoro per il baby Djaló. Possibile cessione per Antonio Donnarumma

Milan al lavoro sui giovani talenti mondiali, come da politica sportiva della nuova proprietà. L'ultimo nome, rivela Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, è quello di Tiago Djaló. Difensore portoghese classe 2000, per il quale il Diavolo sta bruciando l'intera concorrenza. Leonardo e Maldini hanno messo le mani sul giocatore, in scadenza di contratto a giugno con lo Sporting, cercando di prenderlo fin da ora e farlo crescere e maturare con la Primavera, per poi rinforzare la Prima Squadra. In uscita, invece, potrebbe salutare Antonio Donnarumma. Lo vuole l'Olympiacos, che già lo aveva cercato prima del suo trasferimento al Milan due estati fa.