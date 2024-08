Sky - Fofana, il Monaco torna a chiedere 25 milioni di euro

Stando a quanto riferisce Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport 24 il Monaco per Youssouf Fofana è tornato a chiedere 25 milioni di euro, dopo una fase di mercato in cui era salito a 35 a causa di alcune proposte arrivate dall'Inghilterra.

Non c'è ancora un accordo con il Milan, che non si spinge a quella cifra visto che tra 10 mesi circa il centrocampista francese potrà liberarsi a parametro zero: su questa situazione stanno facendo forza i rossoneri per convincere il club del principato a lasciar andare il classe '99 già ora ad una cifra più favorevole.