Sky - Futuro Calhanoglu: niente intesa con il Milan, ma non convincono nemmeno le proposte di Atl. Madrid e Al Duahil

Il sito di SkySport riporta questo aggiornamento in merito al futuro di Hakan Calhanoglu, che è in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno: per il momento, non c'è ancora l'intesa per il rinnovo tra il turco e il club rossonero che ha messo sul piatto un contratto di 4 anni a 4 milioni di euro a stagione. Non convincono però il giocatore nemmeno le proposte di Atletico Madrid e Al Duahil, che restano comunque in corsa.