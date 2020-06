Sky - Futuro Donnarumma, Maldini ha parlato con Gigio: pronta la prima offerta di rinnovo

In merito al futuro di Gigio Donnarumma, Sky riferisce che è una situazione che sta migliorando rispetto a qualche giorno. E' una situazione ancora delicata visto che Donnarumma ha un solo anno di contratto, ma negli ultimi giorni sono stati mossi i primi passi: Paolo Maldini ha parlato con il portiere e gli ha confermato che il club è pronto a fare una prima offerta di rinnovo. C'è tutta l'intenzione nei dirigenti di via Aldo Rossi di sedersi al tavolo con il giocatore e il suo agente per fare una proposta concreta.