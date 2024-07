Sky - Il Milan ci prova per Alvaro Morata: ha una clausola da 13 milioni

Torna, come un anno fa, il nome di Alvaro Morata nei pensieri di calciomercato del Milan. I rossoneri, stando a quanto viene riportato da Sky Sport, sarebbero in contatto per provare a prendere il centravanti spagnolo dell'Atletico Madrid, che ha rifiutato - di recente - il trasferimento in Arabia Saudita. L'attaccante, sui suoi canali social, aveva parlato così solo poche ore fa: "Non riesco ad immaginare cosa deve essere vincere con questa maglietta e non mi fermerò finché non ci sarò riuscito", il messaggio piuttosto chiaro di Morata. E proprio il diretto interessato nei giorni scorsi aveva fatto capire come, a suo modo di vedere, lo stesso Atletico Madrid non avesse intenzione di privarsene: "Ho ricevuto messaggi da tantissime persone del club in questi giorni, ma non da Simeone. Lo conosco molto bene, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato per dirmelo".

Clausola

Nel contratto di Alvaro Morata con l'Atletico Madrid sarebbe prevista una clausola risolutoria da 13 milioni, dunque facilmente attivabile dal Milan che aveva in mente - in caso di accordi totali - di investirne 40 per il cartellino di Josua Zirkzee. Da capire il nodo legato all'ingaggio dell'ex Juventus. Ma il suo nome, dunque, va scritto nel novero delle opzioni per l'attacco rossonero con lo stallo che sta vivendo tale situazione nel corso delle ultime settimane, specie dopo i problemi legati alle commissioni chieste da Kia Joorabchian per Zirkzee che ammontano a 15 milioni.