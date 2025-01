Sky - Il Milan ha scelto Walker: l'abbandono della pista Rashford, la possibile partenza di Tomori ed il riscatto di Kalulu

Nella giornata odierna, riporta Gianluca Di Marzio in diretta a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, il Milan ha messo le mani su Kyle Walker. I rossoneri hanno deciso di affondare sul terzino, andando ad occupare l'unico slot disponibile per calciatori inglesi, perché per Rashford il Manchester United continua a chiedere di coprire il 75% dell’ingaggio del calciatore da qui a giugno: cifra ritenuta esagerata.

È stato trovato un accordo col giocatore del City, che stava aspettando proprio il Milan: nelle prossime ore il club rossonero farà un'offerta ufficiale per avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. La scelta del Milan di andare sul nazionale inglese prelude, racconta Di Marzio, ad una possibile partenza di Tomori, con la Juventus che ci proverà seriamente. Da capire se il Milan dirà di sì e il giocatore dirà di sì, perché il difensore vorrebbe rimanere a Milano fino a fine stagione. Per l'occasione i bianconeri discuteranno anche del riscatto anticipato di Pierre Kalulu, sperando che questo possa ammorbidire i rossoneri.

Scelto Walker e abbandonato Rashford ora il Milan, per quanto riguarda l'attaccante, dovrà andare necessariamente su un profilo comunitario.