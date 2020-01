Sky - Il Milan non è convinto della cessione di Gabbia al Parma

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, il Milan non sarebbe certo della cessione di Gabbia al Parma. Questo il suo intervento: "Il Milan non è convinto della cessione di Gabbia in prestito. E' molto contento del rendimento del giocatore e di come si allena, tra l'altro gli verrà anche rinnovato il contratto e adeguato proprio perchè i rossoneri sono molto soddisfatti del potenziale del giocatore."