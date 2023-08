Sky - Il pensa ad un prestito oneroso per Kean: la Juventus vuole monetizzare subito

Come riportato da Sky Sport, il Milan pensa ad un nuovo nome per l’attacco nel caso Lorenzo Colombo dovesse lasciare il club rossonero in prestito: Moise Kean, classe 2000 della Juventus.

Il giocatore piace al Milan, che pensa ad un’offerta in prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni.

Questa proposta però è difficile che la Juventus possa accettarla, volendo monetizzare fin da subito così da reinvestire i soldi entrati. I rossoneri però potrebbero insistere.