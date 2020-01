Secondo quanto riferito da Sky Sport 24 la cessione di Piatek all'Hertha Berlino è in chiusura e potrebbe già concretizzarsi in serata. Per Rodriguez invece è sempre più calda la pista PSV dopo la fumata nera nella trattativa per portarlo al Napoli. Il terzino è vicinissimo al trasferimento e dovrebbe andare in Olanda in prestito con obbligo di riscatto.