Sky - Inserimento importante della Juve su Kaio Jorge

A Sky Sport si parla anche di Kaio Jorge, attaccante del Santos conteso da Milan e Juventus, oltre che da squadre straniere: “Inserimento importante della Juve su Kaio Jorge, mentre il Milan si era mosso da diverso tempo. Il presidente del Santos ha comunicato di aver ricevuto un’offerta ufficiale per il giocatore ma in realtà dal Portogallo, non dal Milan e nemmeno dalla Juve. Però i bianconeri ci stanno provando, Kaio Jorge è un nome forte per l’attacco. Duello di mercato tra Milan e Juve”.