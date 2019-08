Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport 24’, anche l’Atalanta si sarebbe fatta in avanti per strappare al Milan Diego Laxalt. Gasperini riabbraccerebbe volentieri il terzino che ha allenato per diverso tempo al Genoa, ma il club bergamasco vorrebbe prenderlo solamente in prestito, modalità di acquisto che al momento al club di Via Aldo Rossi non interessa.