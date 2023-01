Sky - La Roma chiede al Milan di pareggiare l'offerta del Bournemouth per Zaniolo, i rossoneri non rilanciano

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riportato da Luca Marchetti su Sky Sport 24, nella giornata di oggi la Roma ha chiesto al Milan di pareggiare, per continuare la trattativa, l'offerta che il Bournemouth ha presentato per Zaniolo, pari a 30 milioni di euro più bonus con percentuale di futura rivendita. I rossoneri, preso atto della richiesta della società giallorossa, hanno deciso di tirarsi indietro e di non presentare nessun tipo di rilancio, in quanto quanto chiede la Roma è ritenuto troppo alta.