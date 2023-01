Sky - La Roma non farà passi indietro per Zaniolo: nessuna apertura ad un prestito

MilanNews.it

La tensione cresce fra la Roma e Nicolò Zaniolo. Il calciatore in giornata ha rifiutato per l'ennesima volta il Bournemouth, giunto proprio nella Capitale per incontrare il classe '99 che però non ne ha voluto sapere di sedersi al tavolo con i dirigenti inglesi. La società giallorossa adesso prenderà dei provvedimenti nei confronti dell'ex Inter e non farà passi indietro sulla questione. Di conseguenza è da escludere che la Roma possa aprire ad un prestito per lasciare andare il giocatore. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.