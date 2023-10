Sky - Mercato Milan: incontro per il rinnovo di Krunic, il West Ham su Thiaw. Rossoneri al lavoro per Miranda del Betis

vedi letture

Intervenuto a SkySport24, Manuele Baiocchini ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

KRUNIC: c'è stato un incontro per il rinnovo di Krunic il cui attuale contratto scade nel 2025. Ora guadagna 1,5 milioni di euro più bonus, il Milan è pronto a salire a 2 milioni di base più bonus. Il bosniaco chiede 3 milioni netti, richiesta ritenuta troppo alta dai rossoneri. Il club di via Aldo Rossi potrebbe salire a 2,2 più bonus per arrivare a 2,5 milioni, ma serve l'ok della proprietà. Le parti stanno trattando, ma per ora c'è ancora un po' di distanza.

THIAW: Malick Thiaw ha offerte dall'estero. Quella più concreta potrebbe arrivare dal West Ham. Per il Milan sarebbe una grossa plusvalenza.

MIRANDA: chi potrebbe arrivare al Milan è Miranda del Betis che verrebbe a fare l'alternativa a Theo Hernandez a sinistra. In estate gli spagnoli chiedevano 12 milioni, se dovessero abbassare la richiesta a 5-6 milioni il Milan potrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio (il terzino è in scadenza la prossima estate). In questo caso, Davide Bartesaghi andrebbe in prestito a giocare con continuità.