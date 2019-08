Oggi a Milanello è presente Ivan Gazidis, ad rossonero, mentre i dirigenti dell'area tecnica, cioè Maldini, Boban (è rientrato ieri da Zagabria) e Massara, non ci sono nel Centro sportivo di Carnago: secondo Sky, forse bolle qualcosa in pentola per il mercato in entrata o in uscita del club di via Aldo Rossi.