Sky - Milan-Abraham, la trattativa con la Roma si aprirebbe solo con la cessione di Jovic

Stando a quanto riferisce Sky Sport il profilo preferito dal Milan per l'attacco è quello di Tammy Abraham della Roma. Al momento non c'è ancora una trattativa aperta, e diventerebbe una soluzione percorribile solo nel caso in cui i rossoneri dovessero cedere Luka Jovic.

Nel pomeriggio la redazione di MilanNews.it ha appreso che negli approcci iniziali tra i club per il centravanti ex Chelsea, è stata la Roma ad inserire nelle discussioni i nomi di Noah Okafor ed Alexis Saelemaekers come possibili contropartite. Al momento però c’è ampia discrepanza di vedute sulle valutazioni, con la Roma che sottostima i cartellini dei due milanisti rispetto alle valutazioni dei rossoneri.