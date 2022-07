Sky - Milan, avanti per Ziyech. Asta di Mendes per l'ingaggio di Renato Sanches

Durante "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato delle due operazioni di mercato in entrata del Milan. Per quanto riguarda Hakim Ziyech, il marocchino è fuori dal progetto tecnico di Tuchel. Dicesi, un assist per il Milan, che continua a trattare con le parti. Per Renato Sanches, invece, le società proseguono con i contatti per chiudere, con il giocatore e l'agente Jorge Mendes che, però, vogliono creare un'asta per l'ingaggio del portoghese del Lille.