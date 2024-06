Sky - Milan, con Zirkzee accordo sullo stipendio. Nodo commissioni, rossoneri fiduciosi

vedi letture

Dopo i contatti di questo weekend tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore, riporta Sky Sport, aumenta la fiducia del Milan per Joshua Zirkzee. C'è accordo su tutto, pagamento della clausola, stipendio del calciatore e progetto su di lui, tranne che sulle commissioni da destinare agli agenti: è questo l'ultimo nodo da superare. C'è però fiducia che si possa trovare una soluzione a questo ostacolo da 15 milioni di euro.

Per Sky Sport il viaggio a Londra del DT Moncada è servito anche ad abbassare la cifra richiesta da Kia Joorabchian. C’è fiducia che l’ostacolo più grande della trattativa possa essere superato, forte anche della volontà del classe 2001 di restare in Serie A. Nelle ultime ore c'è stata anche una manifestazione d'interesse di Manchester United ed Arsenal, ma il calciatore è intenzionato a rimanere in Italia.