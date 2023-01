Sky - Milan, contatti avviati con il PSG per Sergio Rico

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan è a caccia di un altro portiere. I rossoneri, dopo aver acquistato Vasquez avrebbero avviato i primi contatti con il PSG per Sergio Rico, portiere spagnolo in uscita chiuso da Donnarumma e Keylor Navas. Il Milan, che vuole un portiere pronto per sopperire all'assenza di Maignan, potrebbe optare per un'operazione in prestito fino al termine della stagione. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.