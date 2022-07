Sky - Milan, Daniel Maldini ha salutato Pioli e i compagni di squadra: andrà in prestito allo Spezia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce Sky, pochi minuti fa Daniel Maldini ha saluto Stefano Pioli, il suo staff e gli altri giocatori del gruppo rossonero. Il giovane attaccante milanista lascerà tra poco il ritiro del Milan in Austria e tornerà in Italia: per lui ci sarà una stagione in prestito secco allo Spezia.