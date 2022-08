Sky - Milan, domani si può chiudere per Vranckx: i dettagli

MilanNews.it

Il Milan è pronto a chiudere il proprio mercato con un centrocampista. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato - L'originale, la società rossonera proverà a chiudere già domani la trattativa con il Wolfsburg per Vranckx. Nella giornata odierna ci sono stati ancora contatti tra le parti ed il club Campione d'Italia sta solo aspettando che i tedeschi accettino l'offerta. Si è ai dettagli, dato che si sta limando soltanto la cifra per il riscatto. Per quanto riguarda le uscite, invece, nella giornata di domani Bakayoko potrebbe risolvere il proprio contratto. Sul centrocampista francese rimane vigile anche il Monza.