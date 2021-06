Sky - Milan-Firpo: il Barça chiede soldi, i rossoneri sperano che più avanti possa aprire al prestito con diritto di riscatto

Come alternativa sulla fascia a sinistra a Theo Hernandez, il Milan continua a tenere d'occhio Junior Firpo: come spiega il sito di SkySport, il Barcellona chiede soldi per lasciarlo partite, mentre la speranza dei rossoneri è che tra un paio di settimane gli spagnoli possano cedere ad un prestito con diritto di riscatto.