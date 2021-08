Sky - Milan, Florenzi potrebbe anche sbloccarsi nella giornata di domani

Tra i nomi accostati con più insistenza al Milan negli ultimi giorni figura, senza dubbio, il profilo di Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, l'agente del giocatore Alessandro Lucci è in continuo contatto con la società rossonera e quella giallorossa per cercare il giusto compromesso tra i due club. Per la Roma, la formula giusta potrebbe essere rappresentata dal prestito oneroso. La trattativa è sempre più nel vivo e potrebbe sbloccarsi già nella giornata di domani.