Sky - Milan, giornata interlocutoria con il Bordeaux per Onana

Quella di mercoledì è stata una giornata interlocutoria tra Milan e Bordeaux per Jean Onana, centrocampista dei francesi. I rossoneri, visto il no dei transalpini al prestito con diritto di riscatto, ora stanno valutando se presentare un’offerta per l’acquisto del cartellino a titolo definitivo. Sempre viva, inoltre, la pista che porta a Vranckx del Wolfsburg. Lo riferisce Gianluca Di Marzio per Sky Sport.