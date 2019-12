Sky - Milan-Ibra: ancora nessuna risposta, manca sempre l'accordo sulla durata del contratto

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, secondo quanto riferisce Sky, non risulta tutto l'ottimismo che si legge in giro. Per il momento non è ancora arrivata la risposta dello svedese al Milan, anche perchè non c'è ancora un accordo sulla durata del contratto: il giocatore continua a chiedere 18 mesi subito. Il Napoli potrebbe essere interessato, De Laurentiis ha già fatto una telefonata a Raiola, ma in questo momento Gattuso vuole prima valutare chi c'è in rosa.