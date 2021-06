Sky - Milan, il riscatto di Tonali avverrà settimana prossima

Luca Marchetti di Sky, ha riferito le ultime notizie per quel che riguarda la situazione di Sandro Tonali al Milan. Marchetti ha detto: “La settimana prossima Milan e Brescia chiuderanno il riscatto del classe 2000, che comunque non è in discussione. Il Milan avrebbe già voluto chiuderla questa settimana, ma era una soluzione ottimistica. Le cifre concordate un anno fa, non sono più valide. Il Milan ha ottenuto uno sconto di circa 20/30% rispetto a come era strutturata prima l’operazione. Inoltre, ci sono dei giocatori giovani che piacciono al Brescia e che potrebbero andare a giocare in Serie B l’anno prossimo”.