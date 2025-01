Sky - Milan, in serata l'offerta al Manchester City per Walker

vedi letture

Secondo quanto riferisce Sky, stasera il Milan presenterà la sua offerta ufficiale al Manchester City per Kyle Walker, difensore inglese con cui il club rossonero ha già trovato un accordo nei giorni scorsi fino al 2027. Domani dovrebbe quindi essere la giornata giusta per la fumata bianca di questo affare che dovrebbe chiudersi in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Questi i numeri stagionali di Walker con la maglia del Manchester City:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1159'

AMMONIZIONI: 3