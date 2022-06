Sky - Milan, interesse concreto per Ziyech: il giocatore ha dato la disponibilità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Milan è tornato su Hakim Ziyech, esterno destro del Chelsea. Il marocchino è un pallino di Maldini e Massara e l'operazione è più agevolata rispetto al passato per il bel rapporto tra le proprietà americane. Il giocatore ha dato la disponibilità per il trasferimento, ma si sta lavorando per trovare una quadra sulla formula e sull’ingaggio. L'interesse è concreto.