Sky - Milan, nuovo nome per la fascia sinistra: forte interesse per il 2006 Kabar del B.Dortmund

Spunta un nuovo nome per la fascia sinistra del Milan che da tempo sta cercando un vice-Theo Hernandez: si tratta di Almugera Kabar, terzino classe 2006 del Borussia Dortmund, che i rossoneri vorrebbero prendere per farlo crescere alle spalle del francese. A riferirlo è Sky che aggiunge che il club rossonero farà un tentativo per prenderlo già durante questa finestra di mercato invernale, anche se si tratta di un’operazione che verrà riproposta nel mese di giugno, dove le condizioni saranno più favorevoli.

Nonostante la giovanissima età, Kabar fa già parte della rosa della prima squadra del Borussia Dortmund con cui in questa stagione ha collezionato finora tre presenze, tutte da subentrato, in Bundesliga, per un totale di 46' in campo (e un espulsione per doppia ammonizione all'esordio nel massimo campionato tedesco).