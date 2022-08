Sky - Milan, offerta di 4 milioni più bonus al Midtjylland per Onyedika. Ma la richiesta è più del doppio

MilanNews.it

Come riportato da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, il Milan avrebbe presentato un'offerta per Raphael Onyedika di 4 milioni più bonus. La richiesta del Midtjylland, però, è più del doppio: le parti non sono vicine, ma le intenzioni del club rossonero sono chiare.