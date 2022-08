Sky - Milan, per Onyedika bisognerà aspettare l'ok del nuovo allenatore del Midtjylland

MilanNews.it

Da Sky Sport arrivano delle novità che riguardano la trattativa tra Milan e Midtjylland per Raphael Onyedika. Come riferito da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'Originale", infatti, il club rossonero sta ancora cercando l'accordo con la società di Herning per l'acquisto del centrocampista. Ma prima, comunque, bisognerà aspettare l'ok del nuovo allenatore dei danesi - che non è ancora stato nominato.