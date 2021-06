Sky - Milan, piacciono Adli e Ounas in caso di partenza di Castillejo

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' sul calciomercato del Milan: "A destra, se dovesse partire Castillejo, per i rossoneri il primo nome è Adli del Tolosa; come alternativa c'è Ounas che piace molto; ha giocato bene a Crotone ed è un nome che non dispiace al Milan. Vedremo se ci sarà la possibilità di accelerare per lui".