Sky - Milan, Piatek obiettivo principale: nuovi contatti Leonardo-agente. Spunta Batshuayi

Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il nome di Michy Batshuayi per l'attacco rossonero: "Piatek resta il piano A, quello preferito da Leonardo che anche oggi ha avuto contatti con l'entourage del ragazzo per trovare gli accordi sull'ingaggio. Non c'è stato ancora l'incontro col Genoa per presentare l'offerta, che avverrà venerdì dopo aver parlato con Gazidis ed il fondo Elliott per avere l'autorizzazione di questo investimento. Ma per il piano B, spunta il nome di Michy Batshuayi che non prevede un acquisto definitivo bensì l'opzione di prestito. Proposto dallo stesso Chelsea, tanto che i Blues hanno bloccato l'operazione collaterale col Monaco che aspettava solo di annunciarlo. Ora si attende una risposta del Milan. Leonardo vorrebbe Piatek, ma spetterà al fondo Elliott dare il via libera".